Scheveningse KNRM afgelopen jaar 151 keer de zee op

Het was daardoor een druk jaar voor de Scheveningse KNRM, dat het drukste station aan de Noordzee is. Toch was er wel een afname in het aantal acties te zien, omdat 2018 nóg drukker was, dat was een recordjaar. Volgens de KNRM lag de oorzaak daarvan in het grote aantal evenementen in dat jaar. Landelijk rukten de KNRM'ers samen 2458 keer uit.