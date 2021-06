Scheveningse Sandra Thie wint Portretprijs met zelfportret tijdens lockdown

Geldt Code Oranje ook al voor jou? Speel mee met de EK-quiz

24 juni In Code Oranje van Martin van Zaanen en Chris Willemsen staan maar liefst 1000 uitdagende vragen over de Nederlandse Leeuwen en Leeuwinnen. Uit het boek selecteerden we elf vragen met een hoge Haagse herkenbaarheidsfactor. Speel mee en stel vast in welke mate Code Oranje inmiddels ook al voor jou geldt.