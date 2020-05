Scheveningse strandtenthouders zien af van harde confrontatie, maar gaan knallen met ludieke acties

,,De meningen zijn nu verdeeld”, zei de voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten André Triep. ,,Sommigen zeggen fuck it, ik ga toch strandbedden verhuren en die buitenzetten. Anderen willen een andere actie verzinnen. Binnen de regels, iets ludieks.”

Triep meldde aan het eind van de dag dat na spoedoverleg de neuzen van de zeventig ondernemers inmiddels dezelfde kant op staan. ,,We hebben besloten als Haagse strandtentexploitanten dat we het verhuren van strandbedden laten schieten.”

Maandag dreigden de strandexploitanten, ondanks het verbod van de Veiligheidsregio Haaglanden, hun toiletten woensdag toch weer open te stellen en strandbedden tegen de regels in toch te gaan verhuren. Volgens Triep zijn de gemoederen inmiddels bedaard.

De teneur is nu dat de strandtenthouders geen harde confrontatie willen met de politie. ,,We hebben in ieder geval met onze verklaring de gemeente Den Haag wakkergeschud. Zó kan het hier niet langer, er moet iets gebeuren. Die boodschap is doorgedrongen.‘’

Het doel is daarmee wat de ondernemers betreft bereikt.

Take away

De strandtenthouders gaan volgens Triep vanaf donderdag take away-producten verkopen. Dat mag, zegt hij. ,,Reken maar dat negentig procent van de strandtenten buiten weer een barretje en een barbecue neerzet. Donderdag openen we gezamenlijk om 10.00 uur de deuren voor onze take away. De mensen kunnen buiten bestellen en hun hapjes en drankjes meenemen naar het strand.‘’

Het aftelmoment om 10.00 uur gaat gepaard met het laten klinken van de hit Soldier On van Direct. De song is zo’n beetje het lijflied geworden in Nederland in de strijd tegen corona. ,,We willen met het draaien van dit nummer laten zien en horen dat we samen als ondernemers sterk staan.”

Elk paviljoen heeft daarnaast de komende dagen eigen ludieke acties. Zoals het doneren van de opbrengt van hardplastic cups aan de redders van KNRM of het weggeven van een bloemetje aan de gasten.

Onrust

Onrust was er vandaag wel toen bleek dat ook Zandvoort en Hoek van Holland bakzeil moesten halen. De paviljoens daar mochten op proef de afgelopen dagen wel strandbedden verhuren en hun wc’s beschikbaar stellen. De protesten vanuit Scheveningen vanwege rechtsongelijkheid langs de kust had grote gevolgen, zegt Triep. ,,Onze collega's in Hoek van Holland en Zandvoort zijn helaas daarna ook teruggefloten.” De Scheveningers voelden zich daarover schuldig, maar volgens Triep bleek al gauw dat er geen verwijten waren. ,,We kregen van hen terug: ‘Het is niet jullie schuld’.”

Het klopt gewoon niet dat er in verschillende Veiligheidsregio's, andere regels zijn, zegt Triep. Om voortaan sterk te staan, is er vandaag (woensdag) overleg in Bloemendaal van alle strandpaviljoenhouders van Nederland.

Triep is van de partij met Maurice Deden, penningsmeester van de Haagse ondernemersclub en eigenaar van paviljoen SummerTime. Koninklijke Horeca Den Haag geeft ondersteuning. Kijkduin heeft een eigen delegatie.