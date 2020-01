Scheveningse vonkenregen in de race voor fotoprijs: 'Ik stond voor de foto in brand'

'Ik stond op het Scheveningse strand, met een glaasje in mijn linker- en een camera in m'n rechterhand', zo begint het verhaal achter zijn inmiddels beroemde foto. Persfotograaf Eric Brinkhorst (53) heeft een huisje in Scheveningen en was daarom op 31 december 2018 in Den Haag te vinden.



,,Ons huisje staat op 300 meter afstand van de boulevard. Toen het misging, hadden wij dus goed zicht. Je bent fotojournalist of niet, dus ging ik meteen kijken op de plaats waar het vonken regende.''