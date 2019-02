Schichtige hond zwerft door omgeving Kijkduin en laat zich niet vangen

De viervoeter is al een paar keer gespot, maar laat zich niet zomaar vangen. De dierenambulance roept mensen op om weg te blijven bij de hond omdat toenadering het dier bang maakt. ,,Als je deze hond denkt te zien moet je ons bellen”, laat de dierenambulance via Facebook weten. ,,Probeer de hond niet te benaderen of te vangen. Dit brengt het dier alleen maar stress en zij zal vluchten. Het dier heeft namelijk geen vertrouwen in vreemde mensen.”



In het belang van het dier kunnen mensen die de hond zien het best afstand bewaren en de Dierenambulance Den Haag bellen.



Van wie de hond is en waarom deze los door de regio zwerft is nog onduidelijk.