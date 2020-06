Schietpartij in de Weimarstraat

De Prins Hendrik­straat drie maanden later: ‘De buurt heeft ons fantas­tisch geholpen’

8:32 Toen Nederland medio maart in lockdown ging, trok deze krant naar de Prins Hendrikstraat in Den Haag om te kijken hoe de ondernemers zich wapenden tegen de coronacrisis. Ruim drie maanden later maakten we hetzelfde rondje. ,,De saamhorigheid is groter dan ooit”, zegt eigenaar Patrick van Aller van gastropub Van Kinsbergen.