Schietpartij op de Rijswijkseweg: verdachte en slachtoffers vluchten

Eeuwig Den Haag Joodse verzets­held George Maduro: ‘Laat de herinne­ring aan mij uw trots zijn’

20:18 De Stolperstein voor de joodse verzetsheld George Maduro was eerder dit jaar opeens verdwenen, maar is nu weer terug. Een oorspronkelijke aanvrager van de steen en Madurodam zorgden ervoor dat hij een plek kreeg op de Frederik Hendriklaan. Deze week in de rubriek Eeuwig Den Haag het verhaal van Maduro.