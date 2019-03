Schijf van 5 voor werkgevers

Als er geen brexit-akkoord komt, hebben veel werkgevers een gigantisch probleem. Hiervoor waarschuwt Ruud Blaakman, adviseur internationale arbeidsmobiliteit van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. De afgelopen twee jaar werkte de AWVN samen met het Brexitloket om het Nederlandse bedrijfsleven te informeren over de gevolgen van de brexit.



Waar VNO-NCW bedrijven informeert over gevolgen voor het ondernemerschap, zoals bijvoorbeeld op het gebied van distributie, richt het AWVN zich op het werkgeverschap. ,,Voor werkgevers heeft brexit gevolgen op een vijftal terreinen. Wij noemen dit de 'schijf van vijf'. Het gaat dan om migratie, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en voorwaarden, aanvullend bedrijfspensioen en fiscaal. Bij een harde brexit moeten bedrijven per schijf bekijken wat dit voor hen betekent. Het gaat bedrijven die dit niet goed geregeld hebben direct geld kosten", zegt Blaakman.



,,Engelse werknemers in Nederland hebben nu dezelfde rechten als Nederlandse werknemers", vervolgt hij. ,,Na 29 maart wordt Engeland een niet-verdragsland, een derde land. Dan hebben zij geen recht meer op gelijke behandeling en zouden zij zonder overgangsrecht illegaal zijn vanaf dat moment. Minister Blok heeft in november een overgangsregeling getroffen waardoor zij nog 15 maanden op dezelfde voet en zonder vergunning hier mogen blijven werken. Bij een zachte brexit is er in het akkoord opgenomen dat alle afspraken tot december 2020 van kracht blijven.”



Op het gebied van sociale verzekeringen ligt volgens Blaakman een grotere uitdaging. ,,De detacheringsverklaring is bij een harde brexit na 29 maart niet meer geldig. Met die verklaring hoefden werkgevers geen dubbele premies in zowel Nederland als Engeland voor bijvoorbeeld de sociale verzekering te betalen. Dit kan een behoorlijke kostenpost worden tot wel 10.000 euro per jaar per werknemer. Een werknemer merkt er waarschijnlijk niks van. Dit komt doordat werkgevers hun werknemers vaak de garantie geven dat ze er niet beter of slechter van worden wanneer ze in het buitenland werken." Hetzelfde geldt ook voor het arbeidsrecht en het aanvullend bedrijfspensioen. ,,Na een harde brexit is de hele cao ook voor Engelse werknemers in Nederland en Nederlandse werknemers in Engeland van toepassing."