Schijnwerper op Slachthuislaan verpest kerstsfeer

Ter hoogte van politiebureau is korte tijd geleden een camera geplaatst in verband met een verkeersonderzoek. Omdat ook 's nachts de camera goede registraties moet kunnen maken, werd er een grote schijnwerper geplaatst.



Het onderzoek ging vandaag van start en dus ging vannacht voor het eerst de schijnwerper ook aan. Tot grote ergernis van omwonenden, die meteen aan de bel trokken. De sfeerverlichting zou door de lamp worden verpest. En de gemeente was het daarmee eens.



De brandweer werd daarom opgeroepen en via een hoogwerker kon er aan de lamp worden gewerkt. De lamp werd iets laten zakken. Daarmee was de overlast opgelost en konden de bewoners weer genieten van de kerstverlichting in de straat.



