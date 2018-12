Schijtlollige slogans van kappers: ‘Zit je hair cut’

Kappers zijn schijtlollige ondernemers. Maar al te vaak komt hun even schijtlollige slogan terecht in de top tien van verschrikkelijkste reclamekreten. In 2016 won een kapper uit Utrecht met de tenenkrommende kreet ‘Zit je hair cut.’ Ook dit jaar is het een knipgast die de bovenste plek wist te bemachtigen: barbier Rogier uit Laren. ‘We doen wel vrouwen maar we knippen ze niet’. Voilà, de slechtste van 2018, volgens 14.000 stemmers bij de verkiezing.



Reken maar dat de agenda van de kapsalon meteen overvol zit met even seksistische klanten. Of dat zakelijk succes ook ten deel valt aan installatiebedrijf Van der Peet uit Rijswijk is nog maar de vraag. Als ze net zo goed bedrading aanleggen als ze kunnen rijmen bel ik liever een andere installateur. Hun kreet: ‘Theo en Peet, voor al uw electriciteet.’ Goed voor een top tien-notering. U begrijpt, hier kan Rijswijk trots op zijn. Ik neem aan dat de burgemeester al onderweg is met een ridderorde. Natuurlijk, het kan altijd erger. Neem deze winnaar van een vorige editie: ‘Van kop tot kont, worst in de mond’. Een fabrikant van worstenbroodjes uit Noord-Brabant wist deze dreutel in mekaar te flansen.