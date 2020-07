Schilders in paniek: handgranaat blijkt aansteker

De schilders zagen de aansteker liggen in de dakgoot van het pand waar zij aan het werk waren. Medewerkers van het Team Explosievenverkenning (TEV) hebben onderzoek gedaan naar het mogelijke explosief. Een woordvoerder van de politie meldt dat het gaat om een aansteker in de vorm van een handgranaat en niet om een explosief.



Hoe de aansteker in de dakgoot terecht is gekomen is niet bekend. De straat is afgezet geweest, maar is inmiddels weer toegankelijk.