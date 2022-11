Schilderswijk bereidt zich voor op ‘heel leuk’ WK voetbal: ‘Slechts een handjevol die het verpest’

Jeugd Schilders­wijk volgt WK met vlogs over Marokko en Brazilië

Oranje is er niet bij in Rusland, maar Marokko, Brazilië en Egypte wel. En daar juichen veel bewoners van de Haagse Schilderswijk óók voor. De jonge vloggers van Studio Schilderswijk filmen er vijf weken lang over.

1 februari