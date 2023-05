Schilderswijk en Transvaal zuchten onder afsluiting Vaillantlaan: ‘Dit is extreem, wat als de vakantie voorbij is?’

Terwijl buren uur rondrijden voor parkeer­plek, worden twee invaliden­par­keer­plaat­sen al jaar niet gebruikt

De parkeerdruk in de Haagse Kritzingerstraat is zo groot dat bewoners dagelijks vele rondjes moeten rijden op zoek naar een parkeerplek. Maar in diezelfde straat worden al ruim een jaar twee gehandicaptenparkeerplaatsen niet gebruikt omdat het gezin met de vergunning weg is. De buren zijn woest. ,,Dit is oneerlijk.’’