Schilderswijk Moeders leveren tonnen op

Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), dat vandaag wordt gepresenteerd. De Schilderswijk Moeders begonnen vijf jaar geleden met hun werk om vrouwen uit de wijk uit hun isolement te halen. Zeventien vrijwilligers gaan bij de vrouwen langs, helpen ze met moeilijke papieren, sturen ze naar taalcursussen of gaan met hen naar de dokter. ,,Die aanpak levert veel op'', zegt onderzoeker Ahmed Hamdi van KIS. ,,Niet alleen op het menselijke vlak, maar ook maatschappelijk. We hebben becijferd dat het project jaarlijks 100.000 euro aan maatschappelijke kosten bespaart.''



Die besparing zit hem met name in preventie, stelt Hamdi. ,,Een vrouw die zwaar in de schulden zit en zelfs de brieven niet meer open maakt, krijgt vroeg of laat te maken met schuldeisers. Ze wordt misschien wel uit huis gezet. En krijgt in elk geval te maken met veel hulpverleners. Die kosten geld. Doordat de Schilderswijk Moeders al in een vroeg stadium de problemen signaleren, kunnen ze het leven van die vrouwen weer op de rit krijgen.''



Maar is dit ook in geld uit te drukken? ,,We hebben gekeken naar de verwachte besparing op de kosten van hulpverlening in de Schilderswijk. Dat gaat om langdurige inzet van psychologen of wijkzorgteams. Die kosten hoeven dankzij de Moeders niet gemaakt te worden. Al blijft het een aanname.''



Volgens Hamdi zou het goed zijn als de Schilderswijk Moeders elders navolging krijgen. ,,De effectiviteit zit 'm met name in de goede training die de Moeders krijgen vanuit buurtcentrum De Mussen. Ook de relatie met hulpverleners is goed verankerd.''