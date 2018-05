Schilderswijk Moeders staat op losse schroeven

Prijs na prijs sleepte het project de afgelopen jaren binnen en uit de hele wereld kwamen experts in de Schilderswijk kijken hoe ze het voor elkaar kregen vrouwen achter de voordeur vandaan te krijgen. ,,Het zijn gezinnen met multiproblematiek, waar soms heftige dingen als huiselijk geweld en incest spelen'', zegt Nicoline Grötzebauch, directeur van buurthuis De Mussen en bedenker van het project. ,,De vrouwen zijn wantrouwend jegens reguliere hulpverleningsinstanties. Onze vrijwilligers bereiken hen echter wél, omdat het vrouwen uit de wijk zijn die hun taal en cultuur begrijpen.'' Het project staat nu op losse schroeven. Het krijgt geld vanuit het potje van wijkaanpak en dat loopt dit jaar af, legt een woordvoerder van de gemeente uit. ,,Het is nu aan het nieuwe college om te beslissen of wijkaanpak toch voortgezet wordt en of dat ook zal leiden tot nieuwe subsidie voor de Schilderswijk Moeders.''

Geen aanvraag

Volgens de gemeente heeft het project geen nieuwe subsidieaanvraag gedaan. Grötzebauch erkent dat. ,,Maar dat heeft ook geen zin als alle signalen die we vanuit het stadhuis krijgen negatief zijn. Uit de vele gesprekken die we daar hebben gehad, werd duidelijk dat we het geld maar moeten halen uit de subsidie voor De Mussen. Maar als we dat doen, moeten activiteiten voor 250 kinderen geschrapt worden.''



Om het project draaiende te houden, heeft ze 1,5 ton per jaar nodig. De moeders hebben honderden handtekeningen opgehaald van mensen die hun steun uitspreken.



