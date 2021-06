Schilderswijk zwaait olympiër Khalid Choukoud uit: ‘Net als jullie met niks begonnen’

Inkopper Superfan Sam (8) uit Voorburg wil later net zo goed worden als Memphis Depay

15 juni Sam Sirag (8) uit Voorburg is misschien wel Nederlands jongste grootste Oranjefan. Hij speelt in de jeugdselectie van V.V. Wilhelmus en droomt van een carrière in het Nederlands elftal. Wij gingen bij hem langs voor de nieuwe rubriek Inkopper.