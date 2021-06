Schilderswijk zwaait olympiër Khalid Choukoud uit

Zon, bier en voetbal: achtste finale EK op grote schermen op terras

15 juni Samen op het terras, een drankje en hapje erbij en voetbal kijken: op zaterdag 26 juni gaan mogelijk de versoepelingen in én is het de dag dat Nederland de achtste finale zou moeten spelen als ze de groepsfase doorkomen. Een ideale gelegenheid om de horeca een steuntje in de rug te geven door grote schermen op het terras te plaatsen, vindt raadslid Ralf Sluijs.