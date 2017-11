Schilderswijkdrama nu als toneelmarathon

Ook was er een enkele keer een drieluik te zien van de eerste drie en de tweede drie delen, maar nu is het een complete voorstelling van vijf uur, bestaande uit alle zes delen (al komt er nog een deel zeven, maar dan alleen online). Donderdag is de eerste try-out, zondag de première. Het verhaal begint in de zomer van 2018, als de eerste paal wordt geslagen voor een nieuwe, hypermoderne Haagse wijk en de elfjarige Ismaël in de Schilderswijk wordt opgepakt wegens vandalisme. Meteen na zijn vrijlating is hij spoorloos.



,,The Nation is een zenuwslopende achtbaanrit die van start gaat in de fascinerende Schilderswijk en eindigt in de fictieve veiligheidsenclave Safe City. Een 'Netflix-serie op toneel': actueel, geestig en vol zenuwslopende cliffhangers'', vindt De Vroedt zelf, die de productie zijn ,,ode aan Den Haag'' noemt.



Het is volgens hem ,,een verbijsterend verslag van de permanente loopgravenstrijd waar de samenleving op dit moment in verwikkeld is." Politieagenten, jihadisten, ondernemers, politici, politiek correcten en journalisten hebben allemaal een rol in de gebeurtenissen.



In The Nation is de winnares te zien van de belangrijkste toneelprijs voor een vrouw, de Theo d'Or: Romana Vrede. Ze ontving de onderscheiding dit najaar voor haar rol in RACE van Het Nationale Theater. Verder werken mee Saman Amini, Bram Coopmans, Tamar van den Dop, Hein van der Heijden, Antoinette Jelgersma, Keja Klaasje Kwestro, Mark Rietman, Vanja Rukavina, Pieter van der Sman en Mahfoud Mokaddem.