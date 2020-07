Schilderswijkers kunnen wel janken: ‘Hoe kan ik mijn kinderen nog op tijd van school halen’

Het is opmerkelijk stil op de Hoefkade. Té stil. Normaal stond hier op deze weg, die dwars door de Schilderswijk loopt, elke dag een lange file. De winkelstraat was ook altijd vol met bezoekers. Maar sinds de Hoefkade deels is afgesloten, vanaf het Hollands Spoor, is dat helemaal veranderd. Hier en daar staan bij een café nog groepjes mensen. Maar voor de rest is het erg rustig in de multiculturele winkelstraat.