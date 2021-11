Schimmel blijft op stal: Sint komt aan met een legerjeep in Rijswijk

Ziekenhui­zen Haagse regio moeten zorg drastisch inkrimpen: ‘Nog nooit zo dichtbij code zwart gezeten’

Het is zo alarmerend druk in de zeven ziekenhuizen in Den Haag en omgeving dat zelfs kankeroperaties geschrapt gaan worden. De ziekenhuizen in Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leiden, Alphen en Gouda stoppen met 40 procent van hun zorg vanwege het grote aantal coronapatiënten. ‘We hebben nog nooit zo dicht bij code zwart gezeten’.

19 november