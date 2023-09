Schimmel en kou zorgen voor conflict tussen bewoners en huurcorporatie: ‘Het is één grote vochtzooi’

Huurders van van schimmel­hui­zen hebben recht op huurverla­ging, stelt wethouder: ‘Heel nare situatie’

Schimmel, scheuren, vocht en muizen: zie hier de doffe ellende in de woningen aan de Trekweg. In afwachting van renovatie of nieuwbouw hebben de bewoners recht op een huurverlaging, meent wethouder Martijn Balster: ,,Dat is een passende manier om ze tegemoet te komen in deze nare situatie.”