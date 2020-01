‘Schimmige’ tassenmaker Omar Munie opnieuw besproken: ‘Zorgelijk beeld ontstaan’

VIDEO & UPDATE Man met bivakmuts overvalt 52-jarige Hagenaar in woning na bezoek van twee onbekende vrouwen

11:31 Een 52-jarige Hagenaar is afgelopen nacht overvallen in zijn portiekwoning aan de Uilebomen. Nadat hij twee onbekende vrouwen in zijn woning had uitgenodigd, kwam een man met bivakmuts binnen en bedreigde en beroofde het slachtoffer.