Schip vaart drijvende Noordzeeboerderij kapot

Het zeewierveld is onderdeel van een proeftuin voor experimenten zo’n 12 kilometer van de kust. Een zesde deel van het gebied wordt gebruikt om te kijken of het commercieel rendabel is om zeewier te kweken in de Noordzee.



Vijf meter onderwater zijn meerdere teeltlijnen gespannen waar de plant aan groeit. Door het schip, dat woensdag door afgeschermd gebied voer, zijn meerdere van die lijnen afgebroken. Volgens Koen van Swam van Stichting Noordzeeboerderij liggen de reparatiekosten rond de 10.000 euro.



Volgens van Swam is het al de tweede keer in twee weken tijd dat een schip door het gebied vaart. Een week eerder voer een vrachtschip van honderd meter lang ook al dwars door de kwekerij heen. ,,De kustwacht waarschuwt ons wanneer dit gebeurt. We hebben echter nog niet kunnen achterhalen wie er doorheen is gevaren en of er sprake is geweest van nalatigheid.” Volgens Van Swam is het stuk zee van zes vierkante kilometer gemarkeerd met kardinale boeien en hoort het als afgeschermd gebied te verschijnen op radars van schepen.



,,Bij de aanleg van het boerderijgebied is er bewust voor gekozen om meerdere experiment-vlaktes te centreren in plaats van meerdere kleine gebieden verspreid over het kustgebied. De kans op aanvaringen met schepen is daardoor aanzienlijk kleiner.”