'Schip Veronica moet terug in Scheveningen'

Aanstellen­de katten en gewonde meeuwen: Een dag mee in de dierenambu­lan­ce

9:41 Meeuwen in de Tweede Kamer en katten in hoge bomen. Haagse dierenambulancemedewerker Rob Bogers zit bijna geen minuut stil deze zomer. Dag in, dag uit rukt bij uit om dieren in de omgeving uit benarde situaties te redden. Wij gingen een dag met hem op pad om te zien wat hij allemaal meemaakt.