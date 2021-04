Schipper ziet lichten van Pier aan voor haven en strandt met jacht

Het kleine jacht, vier dagen geleden vertrokken vanuit Kiel, strandde rond 03.00 uur tussen de pilaren door een navigatiefout. De schipper, dacht bij een haven te zijn. Hij zag zijn fout in, maar kon die niet meer op tijd herstellen. De politie zag het jacht liggen en belde de KNRM. Die kwam met twee boten naar de Pier.



De schipper is van het jacht gehaald en met lichte onderkoelingsverschijnselen door ambulancepersoneel nagekeken.



De boot is behoorlijk beschadigd en ligt deels op een kant. Het is een bijzonder gezicht voor wie deze donderdagochtend langs de Pier loopt. Het zeiljacht ligt precies tussen de gekleurde pilaren. Het schip zal later geborgen worden. Het is hoogstwaarschijnlijk lek en zal niet voorgetrokken, maar getakeld moeten worden.