Schitterend tehuis met speciale zorg bedreigd door overname: ‘Hoe verder met de bewoner?’

Vader en zoon Westdijk vormen gouden duo bij HBS; Joop zorgt voor de broodjes, Tjeerd voor de goals

Elk weekend staan er duizenden ouders langs de voetbalvelden om naar hun sportende zoon of dochter te kijken. Joop Westdijk is teammanager van HBS en ziet zoon Tjeerd elke week in actie. Joop zorgt voor de broodjes en de wedstrijdformulieren, Tjeerd voor de doelpunten en assists. ,,Misschien zien we elkaar wel té veel.”

30 maart