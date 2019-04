Schok om extra nachtontheffingen: 'Bonkende muziek als je vroeg moet werken? Heel irritant’

Het nieuws dat vijf horecazaken búiten de Haagse uitgaanskernen (zoals de Grote Markt en het Plein) zich kunnen aanmelden om een nachtontheffing te krijgen, is als een bom ingeslagen bij bewoners in verschillende (woon)wijken in de stad. ,,Het moet groter, harder en langer", schrijft een bezorgde Haagse AD-lezer in een brief aan deze krant. ,,Onze bestuurders hebben de mond vol van goed burgerschap, maar van de gevolgen van hun horecabeleid liggen ze niet wakker. Dat laten ze graag over aan omwonenden.”



In de nieuwe situatie mogen horecazaken van donderdag tot zondag tot 06.00 uur open zijn, mits ze een bruto vloeroppervlak hebben van meer dan 1000 vierkante meter. Tot nu toe konden deze zaken slechts 16 keer per jaar een 'verlaatje' aanvragen. De bezorgde Haagse brievenschrijver laat weten te vrezen voor overlast, problemen door overmatig drank- en drugsgebruik en overbelasting van hulpverleners en handhavers.