Schok om gedode vrouw in Scheveningse Bosjes: ‘Het was de liefste vrouw die er was’

Ook Jan Erik Noske laat geregeld zijn hond uit in het park en kwam Etsuko regelmatig tegen. ,,Ik kan me niet voorstellen dat dit een gerichte actie is geweest. Waarom? Wie zou zoiets doen? Ze was zo lief en zorgzaam. Ze zou nooit iemand kwaad doen of uitschelden.”



Tekenend voor haar karakter vindt Noske de manier waarop ze met haar honden omging. Dat ze dagelijks met de gehandicapte labrador naar het bos fietste en geen moeite te veel leek om het dier uit te laten. ,,Als iemand goed is voor dieren, is die ook een goed mens.”



Ook zijn vrouw Yvette Olof kan het niet begrijpen. Ze sprak het slachtoffer regelmatig. ,,Het was de liefste vrouw die er rondfietste. Iedereen is er heel verdrietig door. En we weten nog steeds niet wie het heeft gedaan en waarom.”



De politie vraagt iedereen die mogelijk iets verdachts gezien heeft contact op te nemen. Mensen die foto’s of video’s hebben gemaakt in het bos op 4 mei wordt gevraagd die op te sturen omdat er mogelijk waardevolle informatie op staat.