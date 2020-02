Schok voor ouders Ximena: Moordenaar van 15-jarige dochter gaat op verlof

,,Zo pats boem krijg je dat te horen”, zegt moeder Manuela tegen RTL. Ze vraagt zich af of de boodschap die een storm aan emoties losmaakt niet op een andere manier gebracht had kunnen worden, zoals in een gesprek met een familierechercheur. In een reactie aan RTL laat het OM weten het vervelend te vinden dat de ouders van Ximena zich overvallen voelen door de brief. Justitie verstuurt jaarlijks duizenden brieven aan nabestaanden als een veroordeelde vrij komt of op verlof gaat.

7 jaar cel

Behandeling

De schokkende dood van het meisje, wiens naakte dode lichaam door Stanley op straat was gelegd, maakte destijds veel los. Na een avond uit was ze Stanley tegen gekomen die haar een slaapplaats aanbood. Hij stak haar in haar slaap met 20 messteken dood en dumpte haar lichaam in de Goudenregenstraat waar hij woonde. Stanley was al in behandeling bij een zorginstelling en had vlak voor de moord op Ximena om extra hulp gevraagd voor zijn agressie.