Scholen vragen steeds meer ouderbijdrage

Het aantal basisscholen dat veel meer dan de gemiddelde 50 euro aan ouderbijdrage vraagt, stijgt. Ook in de Haagse regio zijn flinke uitschieters naar boven, zoals de Kievietschool in Wassenaar waar ouders jaarlijks 1450 euro betalen.

Officieel is het een vrijwillige bijdrage. Toch rekenen scholen in de meeste gevallen wel op deze bron van inkomsten. Volgens de Onderwijsinspectie is de hoogte van de bijdrage die scholen vragen de afgelopen vijf jaar gestegen met meer dan twintig procent.

Maar het geld wordt vaak niet gebruikt voor frivoliteiten als schoolreisjes en feestactiviteiten, stelt de inspectie, terwijl het daarvoor wel is bedoeld.

Duurste

,,Goed onderwijs is gewoon niet mogelijk met het geld dat we van het rijk krijgen’’, legt de leiding van de Kievietschool in Wassenaar uit. De school is met een jaarlijkse ouderbijdrage van 1450 euro een van de duurste van Nederland.

Directeur Dirk Schuiling: ,,Het bedrag dat wij vragen is vrijwillig, maar het komt eigenlijk niet voor dat ouders niet betalen. Bij het intakegesprek wordt dit ook duidelijk gecommuniceerd en eigenlijk is het nooit een punt, ook omdat de meeste scholen in deze gemeente een forsere ouderbijdrage vragen dan het landelijke gemiddelde.’’

Veel ouders met kinderen op de Kievietschool zijn impats. Schuiling: ,,Mensen die na jaren in het buitenland weer in Nederland wonen. Mensen die eerder wel 20- tot 30.000 euro betaalden voor een schooljaar. Die zien dit als een schijntje.’’

Muziek

Het geld dat wordt binnengehaald met de ouderbijdrage gaat dus niet naar uitjes. ,,We zorgen ervoor dat de klassen klein blijven en hebben vakdocenten in dienst voor bijvoorbeeld muziek en handvaardigheid. Uiteindelijk komt het geld echt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs.’’



Bij De Haagse Scholen - de overkoepelende stichting waar 52 Haagse scholen onder vallen - ligt de ouderbijdrage gemiddeld op zo’n 100 euro per jaar. Wiely Hendricks van het college van bestuur: ,,Formeel gaan wij als stichting over het innen van geld, maar in de praktijk zijn de bedragen op de verschillende scholen historisch zo gegroeid en laten we die zo.’’

Quote Uiteinde­lijk komt het geld echt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs Dirk Schuiling

Een stijging van de kosten stimuleert de koepel zeker niet. ,,We staan voor openbaar onderwijs en dat moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ook geldt bij ons: vrijwillig is vrijwillig. Mensen worden erop gewezen, maar krijgen echt geen incassobrieven van ons wanneer zij niet in staat zijn te betalen.’’

Gift

Niet iedereen gaat akkoord met een ouderbijdrage die fors hoger is dan gemiddeld. De Haagse Kim Heijerdink bijvoorbeeld weigert al jaren het volledige bedrag van 175 euro per kind te betalen voor haar twee kinderen op de Statenkwartierschool in Den Haag. ,,Ik ben van mening: het is een gift en het is aan mij om te bepalen of ik die geheel, gedeeltelijk of helemaal niet betaal. Dat ouders die niet betalen vervolgens worden gebombardeerd met waarschuwingsbrieven vind ik écht niet kunnen. Ik heb de afgelopen jaren 175 euro betaald voor twee kinderen en dat voelde als een prima oplossing.’’