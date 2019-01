Scholenstrijd: Meer dan alleen maar proefjes doen op open dag

De webserie van het ‘s-Gravendeel College, te vinden aan de Klaas Voskuildreef in de hofstad, is geïnspireerd op populaire jeugdseries als Brugklas en Spangas. ,,Er komen allerlei zaken in aan de orde die spelen in het leven van onze leerlingen en dat van hun leeftijdgenoten’', stelt directeur Leonie Drabbe.

Van saaie registraties van sportdagen is geen sprake. Er zijn geacteerde scènes over allerlei maatschappelijke thema’s, gefilmd door een échte cameraploeg. Drabbe: ,,Dankzij de expertise van onze oud-leerling Glenn van Haaster, die inmiddels een succesvol filmproductiebedrijf runt, maken we hier filmpjes van hoge kwaliteit, die ook echt ergens over gaan. Hij komt elke keer met een plan voor een scenario. Wij als team kijken ernaar en uiteindelijk beslissen ook de kinderen die het script uitvoeren mee over het eindproduct.’' Zo kwam onlangs het thema homoseksualiteit aan bod. ,,Superdapper dat onze leerlingen ook gewoon meewerken aan dat soort gevoelige kwesties. Daarmee krijgt de webserie steeds meer diepgang.‘’