Scholieren spijbelen voor het klimaat: 'Boeit onze toekomst je iets?'

Zelf leven de protesterende scholieren zo groen mogelijk. Sandor: ,,Ik eet grotendeels veganistisch. Vanwege het milieu.'' Anne-Laure Stroek: ,,Mijn kleren zijn tweedehands.'' Ze is bezorgd, zegt ze. ,,Dit is de wereld waarin we leven. Hier moeten we het mee doen.''



Sinds vorige week dinsdag zit er elke dag wel een groepje scholieren voor het Tweede Kamer gebouw aan het Plein in Den Haag. Sommigen komen een paar dagen, anderen komen langer. Allemaal zijn ze geïnspireerd door de 15-jarige Zweedse scholier Greta Thunberg. De jonge zelfverklaarde 'klimaatradicaal' zat drie weken lang voor het parlementsgebouw in Zweden om een 'schoolstaking voor het klimaat' te houden. Ze drukte flyers waarop stond: ,,Ik doe dit omdat jullie volwassenen mijn toekomst verpesten.''



Haar Nederlandse volgers reageerden op een oproepje op PINK! Politiek, de jongerentak van de Partij voor de Dieren. ,,Wij zijn allemaal geen lid, maar we kwamen het tegen via sociale media'', zegt Sandor.