Scholieren tegen wapens hebben demo-primeur

Voor de Wassenaarse politie was het een rustige vingeroefening voor wat er de komende jaren mogelijk aan anti-Amerikaanse demonstraties langs de Benoordenhoutseweg tussen Wassenaar en Den Haag nog gaan komen. De afgelopen 40 jaar was dat in hartje Den Haag aan het Korte Voorhout. Die diplomatieke post hebben de Amerikanen, als een dief in de nacht, een paar weken geleden verruild voor hun nieuwbouw.

Tuincentrum

Ook voor het aangrenzende tuincentrum was de eerste demonstratie een historische gebeurtenis. Bedrijfsleider Wim Bloemendaal is al blij dat drie jaar bouwlawaai naast zijn deur voorbij is en de ambassade in gebruik is. De ambassadeur is zich niet komen voorstellen, zegt hij. ,, Toch hangt hem door de ambassade een donkere wolk boven het hoofd. ,,De gemeente Wassenaar wil ons weg hebben omdat hier groen moet komen. Compensatie voor het gebouw van de ambassade. Maar we hebben een pachtcontract tot 2022. We willen die vier jaar nog zitten. Het lastige is dat het pachtcontract dat we hadden met Den Haag is gesloten en we nu onder Wassenaar vallen die ons weg wil hebben. Maar we hebben een lange adem.”