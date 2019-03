Scholieren uit de regio strijden om titel beste debat- en speechtalent van Nederland

Minder gewasbe­scher­mings­mid­de­len in water, maar wel hogere concentra­ties

10:57 In de glastuinbouwgebieden binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn vorig jaar minder soorten gewasbeschermingsmiddelen in het water aangetroffen dan in het jaar ervoor. Van de middelen die in het water aanwezig waren, werden echter wel grotere concentraties gevonden.