Schollenpop vraagt voor het eerst 'helaas' drie euro voor entree

Even vragen aanFestival Schollenpop beleeft komende zaterdag zijn 23ste editie op het Zuiderstrand in Scheveningen. Voor het eerst is het festival niet gratis. Twee verregende edities zijn de oorzaak volgens medeorganisator Ramon Fehling.

Toegang vragen bij Schollenpop, dat moet pijn doen na 22 gratis edities?

,,We hebben minder subsidie gekregen en de afgelopen twee jaar hadden we slecht weer. Omdat wij het grotendeels van de baromzet moeten hebben, is er een gat in de begroting gekomen. We vragen drie euro, dat moet toch te doen zijn?''

Minder subsidie van de gemeente, terwijl de Schollenpop-vrijwilligers vorig jaar een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Dat valt toch niet te rijmen?

,,Dat vinden wij nu ook. Nou ja, misschien dat het volgend jaar wél in ons voordeel telt, of anders het jaar erna want dan bestaan we 25 jaar en willen we gaan knallen.''

Vrijdagavond is er een Nederlands muziekfestival op het strand. Van de makers van Schollenpop?

,,Ja het is de tweede keer dat we dat doen. Op die manier kunnen we alle ingehuurde podiumfaciliteiten een extra keer gebruiken. De opbrengst van die kaartverkoop komt ten goede aan Schollenpop.''

Samantha Steenwijk en Anita Meijer, hoe verhoudt zich dat tot de doorgaans wat stevige rock van

Schollenpop?

,,Er zijn weinig overlappingen in het publiek. Het Hollands Feest aan Zee trekt ook veel bezoekers van buiten de stad. Schollenpop is meer voor publiek uit de buurt. Er staan ook veel Haagse acts op het podium zoals Luminize, Tim Akkerman en Playground Zero.En we hebben Snelle, een rapper met enorm veel streams op Spotify. Als één procent daarvan nu naar Schollenpop zou komen, dan zitten we in één klap financieel op rozen.''