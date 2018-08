Schollenpop zelf is hoofdact op festival

Wie er komen spelen, overmorgen op Schollenpop? Bij de meeste popfestivals is dat de vraag die bij een voorbeschouwing als eerste beantwoord wordt. Al is het maar omdat het doorgaans de muziek is – de kwaliteit en het genre – op basis waarvan potentiële bezoekers zich afvragen of ze daar hun goede geld aan willen besteden.



Bij Schollenpop gelden andere wetten. En niet alleen omdat het in dit geval om een gratis festival gaat. Toen de verslaggever van deze krant tijdens de editie van vorig jaar vroeg voor welke artiest of band de bezoekers waren gekomen, keken ze hem aan of ze water zagen branden. Zo hadden ze er nooit over nagedacht. Ze waren gekomen, gewoon omdat ze altijd gingen. Voor de gezelligheid, voor het strand, voor het festival zelf.



En zo zal het overmorgen ongetwijfeld opnieuw zijn. Dat denkt in elk geval ook Valentijn Twisk, een van de organisatoren van het eerste uur. Toch? Hij valt even stil: ,,Goh, dat is gaaf om te horen! Want dat geldt dan niet alleen voor de bezoekers, kan ik je verzekeren, maar net zo goed ook voor ons. Voor de zes mannen dus die dit festival alweer meer dan twintig jaar organiseren. Niemand van ons die er ook maar over piekert om ermee te kappen.’’



Twee uitgangspunten bij dit popfestival zijn in beton gegoten. Een optreden duurt nooit langer dan een uur en de programmering moet zo breed zijn als mogelijk. Twisk: ,,We vinden het belangrijk dat zowel opa’s en oma’s als ook hun kinderen en kleinkinderen een leuke dag op het strand hebben. En dat je niet lang met dopjes in je oren hoeft te zitten als een bandje even niet bij jouw muzikale smaak aansluit.’’