Schoolarts geschrapt door tekort aan personeel

Op elf basisscholen in Zoetermeer is dit jaar geen schoolarts geweest in groep 2 door het personeelstekort. Alleen hier al zijn bijna 350 kinderen niet gecontroleerd op onder meer lengte, gewicht en de ontwikkeling van de motoriek. Dat bevestigt Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ), dat in gemeenten in de regio deze taak vervult. Oorzaak van de noodmaatregel was een plots tekort aan artsen door langdurige ziekte en vertrek. Vervangers vinden lukte niet, omdat in het hele land een tekort aan jeugdartsen is.