Schoolhoofd Tom Smabers (1944-2020) was baas in Haagse Molen- en Vogelwijk

Tom Smabers (6 mei 1944 - 29 maart 2020) was nog maar 27 toen hij het hoofd der school van de 'Gerardus Majella' in de Haagse Molenwijk werd. Een lagere school midden in een warme buurt. Zelf kwam hij uit het Haagse Statenkwartier. Zijn vader was een rijksambtenaar, zijn moeder zorgde voor de acht kinderen in het gezin. Tom was een fanatieke voetballer. In tegenstelling tot zijn oudste broer, die van de paters van het St. Janscollege nog bij een katholieke club moest voetballen, mocht Tom naar HBS om te voetballen en cricketen.