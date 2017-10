Schoolzwemmen blijft ná diploma belangrijk

Schoolzwemmen is na het behalen van het zwemdiploma even belangrijk als het leren zwemmen. ,,Kinderen moeten echt blijven oefenen in zwemmen.”

Scholen die veel leerlingen met een zwemdiploma hebben, gebruiken dat vaak als argument om het schoolzwemmen te schrappen. Maar met het behalen van een zwemdiploma zijn kinderen er nog niet. Volgens de Koninklijke Nederlandse Zwembond moeten kinderen in de basisschoolleeftijd juist goed blijven oefenen in zwemmen omdat hun lichaam nog volop in ontwikkeling is. ,,Kinderen leren zwemmen als ze 5 of 6 jaar oud zijn’’, zegt een woordvoerder van de zwembond. ,,Worden ze 8, dan zijn ze opeens een stuk langer en zwaarder. Het zwemmen moet als het ware meegroeien met hun lichaam. Daarom is het belangrijk te blijven oefenen. Zeker op die jonge leeftijd.’’

De zwembond is net als de gemeente Den Haag en andere gemeenten groot voorstander van het aanbieden van zwemmen door basisscholen. Maar verplichten is onmogelijk. Scholen zijn autonoom in de beslissing of ze met de leerlingen gaan zwemmen en lang niet alle scholen bieden het aan. Het schoolzwemmen is daardoor voortdurend in discussie onder scholen, ouders en deskundigen. Met pieken in het debat na elk tragisch geval van verdrinking ergens in Nederland.

Scholen noemen ook vaak de kosten en de verantwoordelijkheid die ze als school op zich moeten nemen als redenen om geen schoolzwemmen aan te bieden. ,,De Onderwijsinspectie kijkt ook niet naar schoolzwemmen in zijn beoordeling. Scholen vragen zich af waarom ze dan de moeite zouden doen. Daarnaast hebben ouders hun eigen verantwoordelijkheid’’, zegt de zwembond woordvoerder.

Vangnet

Zowel in Den Haag als in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Westland en Delft zijn er zwem-vangnetten voor kwetsbare groepen kinderen, zoals leerlingen in het speciaal onderwijs, die wél schoolzwemmen krijgen.