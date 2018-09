'Schoonheid en positiviteit' van Islamitische kunst in Gemeentemuseum

Culturele grabbelton op het Lange Voorhout

8:34 Niemand in het centrum van Den Haag kan het de afgelopen paar dagen zijn ontgaan dat er een nieuw cultureel seizoen in aantocht is. Op en rondom het Lange Voorhout presenteerden meer dan honderd theaters, gezelschappen en uitvoerende artiesten zich met voorproefjes aan het publiek.