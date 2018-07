Schoonmaakactie onder water bij Hofvijver zonder Sjaak Bral

De schoonmaakactie was niet meer dan een vriendelijke poging beter zicht te krijgen op wat er groeit en bloeit onder het wateropvlakte van de beroemdste vijver van Nederland. Als je dan toch aan het duiken bent, kan je meteen de troep mee naar boven nemen, was het idee. Die resten van de westerse beschaving vulde aardig wat zakken. Drinkbekers van een fastfoodketen en vooral veel plastic. ,,Om dan te eindigen in de oceanen’’, zegt Peter van Ling die namens de duikvereniging Get Wet als vrijwilliger onder water ging.



Echt heel diep is de vijver aan de voet van het Torentje van de premier en het Mauritshuis niet, op z’n diepst 1.80 meter. Dichtbij de historische gebouwen is het trouwens een no go-zone qua beveiliging. In dat stuk is niet gedregt naar zwerfvuil. Een initiatief van de gemeente die het hele jaar door de vijver vanaf de kant en vanuit een bootje laat schoonhouden.