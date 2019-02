Schoonmaker liep uit het niets dé Obama tegen het lijf: ‘Ik kletste met hem wat over Suriname’

‘Hij was kleiner dan ik dacht”, herinnert de goedlachse Soerdien zich. ,,Op tv lijkt hij lang. Dat komt misschien omdat hij zo interessant is. Maar hij was eigenlijk kleiner dan ik.”



Chander Soerdien werkt al 38 jaar bij het World Forum in Den Haag, dat afgelopen donderdag zijn vijftigste verjaardag vierde. Voor Soerdien was dat dubbel feest, want zelf werd hij die dag 61. De feestelijke viering van het jarige voormalige Congresgebouw was dus ook een klein beetje voor Soerdien.



Bij de Hofvijver staan momenteel portretten tentoongesteld van World Forum-werknemers met een bijzonder verhaal. En die van Soerdien is er eentje waar velen vast een beetje jaloers op zijn.