Schoonmakers pikten telefoons van ambtenaren in Haags stadhuis

In totaal zouden beide mannen 16 telefoons en 3 I-pads hebben gepikt. De 47-jarige Mehmet K. uit Den Haag zou verantwoordelijk zijn voor de meeste diefstallen, zei de officier van justitie maandag bij de Haagse rechtbank. Daarom eiste hij tegen deze verdachte de hoogste werkstraf van 80 uur. De verdachte werkte 26 jaar als schoonmaker, maar zit sinds de diefstallen op het stadhuis in 2015 werkloos thuis. ,,Ik heb maar twee telefoons gestolen”, zei Mehmet K. bij de rechtbank over de beschuldigingen van de officier van justitie. Zijn collega Mirza K. (28), die ook op het stadhuis werkte als schoonmaker, zou de meeste telefoons meegenomen hebben.



Bij de politie had Mehmet K. wél bekend dat hij de meeste telefoons had gejat. Volgens K. had hij tijdens het politieverhoor die valse bekentenis afgelegd, omdat agenten hem hadden voorgespiegeld dat hij dan meteen zou vrijkomen. De officier van justitie ging er toch vanuit dat K. de belangrijkste rol had gespeeld. Hij eiste tegen Mirza K., die niet op de zitting was, alleen 20 uur werkstraf.



De echtgenote van Mehmet K. moest maandag ook bij de rechter verschijnen. De vrouw, Rahime K. (51), zou tien gestolen telefoons bij een tweedehandszaak in Den Haag verkocht hebben. De vrouw zei dat ze niet wist dat de telefoons gestolen waren van gemeenteambtenaren.



Uitspraak over twee weken.



