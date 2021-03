Schoorsteenbrand aan de Katwijkerlaan in Pijnacker, bewoners kunnen gewoon thuis slapen

Aan de Katwijkerlaan in Pijnacker kwam vanavond rond 20.45 uur iets teveel rook uit de schoorsteen. De brandweer kwam met extra personeel en blusvoertuigen naar de woning, omdat de brand in de schoorsteen moeilijk te bereiken was.