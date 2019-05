‘Schotten zijn vóór EU, maar treden straks uit omdat het Verenigd Koninkrijk dat wil’

Even vragen aan Met z'n allen breien in het Westbroek­park: ‘Het brengt mensen samen’

16:56 Op zaterdag 8 juni wordt er over de hele wereld massaal samen gebreid op publieke plekken. Het evenement World Wide Knit in Public Day wordt ook in Den Haag gehouden. Mirjam Molenbeek (38), die een brei-atelier in Scheveningen heeft en breilessen geeft, organiseert het evenement in het Westbroekpark.