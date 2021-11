Schrap het kortetermijndenken. En dat zei die club vijftig jaar geleden

Angstige Raymon S. (38) zwaaide met mes in afgeladen winkelcen­trum: ‘Ik steek je hartstikke dood’

Doodsbang en mogelijk onder invloed van drugs zwaaide Raymon S. (38) met een mes in het afgeladen winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam. ,,Ik steek je hartstikke dood”, schreeuwde hij. Voor bedreiging krijgt hij een celstraf van 43 dagen, die hij al uitzat.

12 november