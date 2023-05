Schrijf je nu in voor de 'Beachbabe en strandhunk verkiezing 2023'

Is remake van Lani (28) van ‘We’re Going to Ibiza’ dé nieuwe zomerhit? ‘Vengaboys vinden het zo tof’

Aan haar looks zal het niet liggen. Lani Manila (28) heeft heel veel mee. Nu nog hopen dat haar remake van de ‘foute’ zomerhit We’re Going to Ibiza ook bij iedereen in de smaak valt. De Vengaboys, die het origineel componeerden, vinden het in ieder geval ‘zo tof’.