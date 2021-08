Schrijfster Gertrude Lok verruilt het dure Den Haag voor het ruimtelijke en goedkopere Zweden

Gertrude groeide op in een militair gezin waar verhuizen normaal was, evenals de mentaliteit ‘waar je brood is, is je vaderland’. ,,Als nakomertje van vijf meiden ben ik overigens de enige die geboren en getogen is in Enschede. Later verhuisde ik naar Rotterdam en voor werk kwam ik tien jaar geleden naar Den Haag. Ik woonde in een schattige schoenendoos in het centrum van Rotterdam, maar werd gek van het forenzen. En dus was dat het ideale moment om groter te gaan wonen, dichter bij het werk.”