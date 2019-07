Schrijfster Gillian King weet alles over de foute man, maar daar trapt zij niet in: ‘Mijn man is braaf, denk ik’

Chicklit: belediging of geuzennaam?

,,Bij mijn eerste boek vond ik het nog prima als iemand het ‘chicklit’ noemde. Recensenten halen hun neus ervoor op, maar er is een grote groep lezers die zich voelt aangetrokken tot romans over jonge vrouwen die worstelen met de liefde en in zeven sloten tegelijk lopen. Maar inmiddels vind ik het een beetje denigrerend klinken. Als iets wat je niet serieus hoeft te nemen. Zelf kies ik liever voor de meer neutrale benaming feel good. Dat dekt de lading beter. Mijn hoofdpersonen hebben weliswaar zelfspot, maar kampen ook met steeds meer tegenslag. Hun leven trekt niet voorbij onder een roze wolk. Dat is een ontwikkeling die je als schrijver vanzelf doormaakt als je ouder wordt. Ik heb nu meer meegemaakt dan toen ik 12 jaar geleden begon met schrijven. Zij het dat ik het nog steeds niet over mijn hart kan verkrijgen om een boek in mineur te laten eindigen.’’