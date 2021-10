Schrijfster Karin Anema fietste 500 km door Afrika: ‘Hoe hebben deze witte vrouwen ooit leren fietsen?’

Diepe zakken is het tiende boek van schrijfster Karin Anema (65). Het is een roman over een sponsortocht door Afrika. ,,Ik wilde een lichtvoetig boek schrijven’’, zegt de schrijfster opgewekt, thuis aan de keukentafel in de Haagse Vogelwijk. ,,M’n vorige boek ging over Colombia en de gevolgen van de burgeroorlog op het leven van de Colombianen. Een zwaar en gevaarlijk onderwerp waar ik ter plekke veel research voor heb gedaan. Ik was toe aan iets luchtigers’’, zegt de schrijfster.